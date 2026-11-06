Врач рассказала, как помочь поджелудочной при помощи специй

Улучшить работу поджелудочной железы можно без лекарств

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Когда нужно улучшить работу пищеварения и не перегрузить лекарствами и добавками – помогут несколько специй. О них изданию «Dоктор Питер» рассказала врач-нутрициолог Анастасия Самойлова.

По ее мнению, употребление некоторых специй может улучшить работу поджелудочной железы и снизить воспаление без применения ферментных препаратов.

Специалист обратила внимание на нутритивную поддержку организма. По ее словам, активные компоненты специй способны помочь органу восстанавливать свои функции естественным путем. В списке «помощников» поджелудочной железы – пять специй.

Так, куркума остановит воспалительные процессы в клетках железы. Врач посоветовала сочетать куркуму со щепоткой черного перца.

Свежий имбирь стимулирует моторику ЖКТ и предотвращает застойные явления, в то же время помогая избежать самопереваривания органа собственными ферментами.

Эфирные масла семен фенхеля снимают спазмы кишечника и устраняют метеоризм.

А цейлонская корицу снимает лишнюю нагрузку с поджелудочной.

Зеленый кардамон способствует детоксикации печени, что облегчает состояние всей системы пищеварения.

При этом Самойлова предупредила, что специи являются биологически активными веществами. При остром панкреатите любая стимуляция работы железы противопоказана. А при наличии камней в желчном пузыре или заболеваниях слизистой желудка следует обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.