Врач рассказала, как помочь поджелудочной при помощи специй

Когда нужно улучшить работу пищеварения и не перегрузить лекарствами и добавками – помогут несколько специй. О них изданию «Dоктор Питер» рассказала врач-нутрициолог Анастасия Самойлова.
По ее мнению, употребление некоторых специй может улучшить работу поджелудочной железы и снизить воспаление без применения ферментных препаратов.
Специалист обратила внимание на нутритивную поддержку организма. По ее словам, активные компоненты специй способны помочь органу восстанавливать свои функции естественным путем. В списке «помощников» поджелудочной железы – пять специй.
Так, куркума остановит воспалительные процессы в клетках железы. Врач посоветовала сочетать куркуму со щепоткой черного перца.
Свежий имбирь стимулирует моторику ЖКТ и предотвращает застойные явления, в то же время помогая избежать самопереваривания органа собственными ферментами.
Эфирные масла семен фенхеля снимают спазмы кишечника и устраняют метеоризм.
А цейлонская корицу снимает лишнюю нагрузку с поджелудочной.
Зеленый кардамон способствует детоксикации печени, что облегчает состояние всей системы пищеварения.
При этом Самойлова предупредила, что специи являются биологически активными веществами. При остром панкреатите любая стимуляция работы железы противопоказана. А при наличии камней в желчном пузыре или заболеваниях слизистой желудка следует обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.