Россиянам рассказали, как не растранжирить деньги перед Новым годом

Экономист дала советы, как разумно тратить деньги на новогодние подарки

Фото: Петрозаводск говорит

До Нового года осталось меньше двух месяцев, и многие начинают думать о праздничных подарках. И это правильно: бегать в поисках новогодних сюрпризов и сувениров в последние дни декабря – сомнительная радость. Хочется подойти к празднику без спешки, нервов и дикой усталости.

Вот и психологи тоже советуют начинать подготовку к Новому году с середины ноября – чтобы все успеть и не обессилеть в предпраздничной гонке. По словам специалиста, полутора месяцев хватит, чтобы постепенно создать праздничное настроение, подвести итоги года, украсить дом, составить меню, спланировать отдых и празднование, а также заранее выбрать подарки близким.

Экономист Михаил Беляев рассказал «Ленте.ру», как спланировать расходы, чтобы не разориться – ведь даже праздничные подарки не должны серьезно бить по семейному бюджету.

В первую очередь нужно понимать, кому дарить подарки. Ещё до похода по магазинам надо решить, что и кому искать в качестве презента. Для этого также следует заранее определить ценовой диапазон. Такой подход, по мнению специалиста, поможет разумно потратить деньги и избежать спонтанных покупок и, соответственно, лишних трат.