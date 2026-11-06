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6 ноября 2026
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Происшествия

Самокатчик на красный свет вылетел под колеса авто в Петрозаводске

Подросток-нарушитель попал под машину в центре карельской столицы
авария с самокатчиком и авто
Фото: Стопкадр видео компании «Ситилинк»

Очередное дорожное происшествие с водителем самоката произошло в Петрозаводске в пятницу утром.

Так, сегодня, 6 ноября, в 09:34 на перекрестке улиц Анохина и Гоголя сбили самокатчика. Перекресток регулируемый.

Момент аварии зафиксировала камера уличного видеонаблюдения компании «Ситилинк». 

Видео компании «Ситилинк» 

Судя по видео, самокатом управлял подросток. На указанный перекресток, на пешеходный переход, он в качестве пешехода, но на самокате, не спешившись, выехал на запрещающий сигнал светофора. В это время на зеленый свет поехали машины. Все произошло очень быстро – самокатчик был сбит автомобилем.

А ранее в Петрозаводске столкнулись велосипедист и самокатчик. 

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