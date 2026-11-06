Самокатчик на красный свет вылетел под колеса авто в Петрозаводске

Подросток-нарушитель попал под машину в центре карельской столицы

Фото: Стопкадр видео компании «Ситилинк»

Очередное дорожное происшествие с водителем самоката произошло в Петрозаводске в пятницу утром.

Так, сегодня, 6 ноября, в 09:34 на перекрестке улиц Анохина и Гоголя сбили самокатчика. Перекресток регулируемый.

Момент аварии зафиксировала камера уличного видеонаблюдения компании «Ситилинк».

Remote video URL Видео компании «Ситилинк»

Судя по видео, самокатом управлял подросток. На указанный перекресток, на пешеходный переход, он в качестве пешехода, но на самокате, не спешившись, выехал на запрещающий сигнал светофора. В это время на зеленый свет поехали машины. Все произошло очень быстро – самокатчик был сбит автомобилем.

А ранее в Петрозаводске столкнулись велосипедист и самокатчик.