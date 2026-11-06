Самокатчик на красный свет вылетел под колеса авто в Петрозаводске

Очередное дорожное происшествие с водителем самоката произошло в Петрозаводске в пятницу утром.
Так, сегодня, 6 ноября, в 09:34 на перекрестке улиц Анохина и Гоголя сбили самокатчика. Перекресток регулируемый.
Момент аварии зафиксировала камера уличного видеонаблюдения компании «Ситилинк».
Судя по видео, самокатом управлял подросток. На указанный перекресток, на пешеходный переход, он в качестве пешехода, но на самокате, не спешившись, выехал на запрещающий сигнал светофора. В это время на зеленый свет поехали машины. Все произошло очень быстро – самокатчик был сбит автомобилем.
А ранее в Петрозаводске столкнулись велосипедист и самокатчик.