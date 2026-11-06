Одиннадцать сервисов вошли в реестр доверенных турагрегаторов

Платформы, предлагающие услуги по бронированию мест отдыха и билетов, проверили по 60 показателям

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Реестр доверенных туристических агрегаторов запустили в России. В него вошли одиннадцать сервисов, которые проверили по 60 критериям.

В реестр включили «Авиасейлс», «Авито путешествия», «Островок!», «Отелло», «Т-банк путешествия», «Туту», «Яндекс путешествия», Level Travel, OneTwoTrip, Ozon Travel, WB Travel.

«Доверие пользователя к агрегатору складывается из понятных правил бронирования и отмены, открытых отзывов, защищенных платежей и сохранности персональных данных. Именно эти критерии легли в основу Реестра доверенных турагрегаторов», - процитировало ТАСС замруководителя Роскачества Юлию Михалеву.