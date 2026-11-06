Вакансии инспектора ДПС и следователя открыты в городе Карелии

Полиция Пряжи объявила об открытых вакансиях

Фото: МВД по РК

Дополнительная возможность найти или сменить работу появилась у жителей Карелии. В отделении МВД России по Пряжинскому району объявили об открытых вакансиях. Здесь ждут претендентов на должности младшего, среднего и старшего начальствующего состава. Требования к кандидатам — различные.

В настоящее время проводится набор на должности среднего и старшего начальствующего состава: инспектор дорожно-патрульной службы, участковый уполномоченный полиции, дознаватель, следователь, оперуполномоченный уголовного розыска, старший оперуполномоченный экономической безопасности и противодействия коррупции.

Также открыты следующие вакансии младшего начальствующего состава: помощник оперативного дежурного дежурной части и полицейский (водитель) группы обслуживания дежурной части.

Кандидатам следует обращаться в отдел кадров пряжинской полиции, уточнили в МВД по РК.