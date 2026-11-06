Троих жителей Карелии лишили прав из-за пагубных пристрастий

Суд в Карелии встал на сторону прокурора

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Транспортный прокурор Карелии потребовал лишить прав судоводителей из-за медицинских противопоказаний.

Было установлено, что судоводители состоят на учете у врача-нарколога, но при этом имеют удостоверения на право управления транспортными средствами. Такая «комбинация» создает реальную угрозу безопасности движения и может привести к происшествиям на воде.

Прокурор направил в суд исковые заявления с требованием прекратить право управления маломерными судами этим капитанам, что суд и сделал, сообщили в паблике «Северо-Западная транспортная прокуратура»