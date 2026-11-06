Велосипедист и самокатчик жестко столкнулись в Петрозаводске

В четверг, 5 ноября, в 21:45 на улице Ровио столкнулись велосипедист и самокатчик. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
Все случилось у поликлиники №4. Оба участника аварии двигались по тротуару во встречных направлениях и каким-то образом не заметили друг друга.
На место ДТП приезжали сотрудники МЧС. По данным ведомства, в инциденте пострадал ребенок, не уточняется, каким именно транспортом он управлял.
Ранее сообщалось о том, что пенсионер госпитализирован после опрокидывания автомобиля под Сегежей.