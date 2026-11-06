Мошенники придумали циничную схему к «черной пятнице»

Всего пара не тех символов в адресе: как фейковые маркетплейсы опустошают карты россиян

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Дистанционные мошенники могут оставить россиян без денег и без покупок в «черную пятницу». Пользователям рассылают сообщениями с эксклюзивными скидками и ссылками на сайты-обманки, мошенники также создают сайты, копирующие известные маркетплейсы. При этом адрес сайта в поисковике может отличаться от оригинального на пару символов.

Пользователей соблазняют скидками до 90% на товар, в итоге оставляя без денег на карте и покупки. Предложения с персональными скидками, закрытым доступом к распродаже или выигрыше подарочного сертификата могут отправлять через мессенджеры, социальные сети и электронную почту, пишет РИА Новости. Пользователей убеждают перейти по ссылке, указать данные банковской карты, что открывает аферистам доступ к счетам жертвы.

В период осенних распродаж жулики могут представляться сотрудниками доставки и требовать срочного подтверждения оплаты или дополнительной паты за хранение посылки. Если человек перейдет по ссылке в подобном сообщении, то рискует расстаться с деньгами.

Мошенники могут выдавать себя за сотрудников банков, обещая хороший кешбэк за покупки, чтобы получить от потенциальной жертвы код из СМС или данные для входа в приложение банка.

«Петрозаводск говорит» ранее писал, что маркетплейсы объявили даты главных ноябрьских распродаж.