Инспектор ГАИ выручил президента и юных фигуристок на дороге в Карелии

Президент федерации фигурного катания, спортсменки и их родители поблагодарили полицейского за помощь

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Пост благодарности за отзывчивость, неравнодушие и помощь на дороге авторы посвятили сотруднику Госавтоинспекции Петрозаводска Кириллу Рассохину. Теплые слова признательности опубликовала в своем паблике Федерация фигурного катания Республики Карелия.

Как стало известно, президент Федерации фигурного катания на коньках Карелии Юлия Краянова вместе с юными фигуристками возвращалась спортивного мероприятия из Кеми в Петрозаводск. На трассе внезапно сломался их микроавтобус, потребовалась помощь эвакуатора. Было уже темно и поздно, рядом – дети. Вдруг в этой непростой дорожной ситуации – буквально через пять минут после поломки остановился автомобиль. За рулём оказался сотрудник Госавтоинспекции Петрозаводска Кирилл Рассохин.

Не раздумывая, он предложил помощь, забрал к себе в автомобиль четырёх человек – Юлию Краянову и трёх спортсменок – чтобы они смогли спокойно и с комфортом добраться до дома, и довез до Петрозаводска.

Президент федерации, фигуристки и их родители очень благодарны дорожному полицейскому за готовность прийти на помощь, человечность и искреннее участие.

«Особенно ценно осознавать, что за формой сотрудника Госавтоинспекции стоит не только профессионал своего дела, но и отзывчивый человек с большим сердцем. Такие поступки напоминают нам, что мир держится на добрых, внимательных и неравнодушных людях!» – отметили авторы поста.