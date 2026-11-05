Главный режиссер Национального театра Карелии бьется головой о стену

Вячеслав Поляков показал, как эффектно удариться и не разбить голову

фото: Петрозаводск говорит

3 ноября, в Ночь искусств, главный режиссёр Национального театра Карелии Вячеслав Поляков провел мастер-класс для всех желающих по сценическому движению и боевому искусству. В центре внимания – японский меч катана, который используется в нескольких постановках Нацтеатра. Но и не только. Заслуженный артист Карелии поделился секретами эффектных трюков на сцене и рассказал, как правильно надо падать, например, во время гололедицы.

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Вячеслав Поляков – очень занятой человек. Мало того, что он главный режиссёр, он ещё и действующий артист, и преподаватель сценического движения в Карельском колледже культуры. Несмотря на плотный график, он никогда не отказывается дать мастер-класс в театре или провести экскурсию.



Правильное дыхание, техника движения, знание основ безопасности и самосохранения – это всё может пригодиться и обычным людям, не только артистам, уверен Вячеслав Поляков. Возможно, те, кто посетили этот уникальный мастер-класс, вдохновятся его философией.