Благоустроенный парк появился в районе Петрозаводска

Завершено благоустройство парка Каменный ручей в Сайнаволоке

Фото со страницы Инны Колыхматовой, vk

В Петрозаводске завершено благоустройство парка Каменный ручей в районе Сайнаволок. Об этом сообщила глава карельской столицы Инна Колыхматова.

По словам градоначальницы, на общественной территории установлено освещение, оборудованы пешеходные дорожки и пешеходные мостики, обустроена детская площадка, установлены скамейки и тренажеры. Прорабатывается вопрос с организацией видеонаблюдения.

Отмечается, что все элементы парка обсуждались с местными жителями, которые принимали активное участие в судьбе своего района.

Ранее сообщалось о том, что мутная вода потекла из колонки в другом отдаленном районе Петрозаводска.