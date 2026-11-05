Нерадивого фермера в Карелии пришлось наказать через суд

Глава фермерского хозяйства сильно испортил арендованную землю, но ничего не исправил

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Карельского фермера привлекли к ответственности за неисполнение предписания Россельхознадзора, сообщили в ведомстве. На днях, 2 ноября, стало известно о назначении наказания индивидуальному предпринимателю – главе крестьянского фермерского хозяйства в Карелии.

Еще в ноябре 2024 года на земельном участке сельхозназначения площадью 41,9 га, арендуемом предпринимателем, инспекторы выявили многочисленные нарушения земельного законодательства: перекрытие плодородного слоя почвы песчано-гравийной смесью, бытовым и строительным мусором. Кроме того, участок зарос сорняками и кустарником, а анализ проб почвы показал превышение допустимой концентрации мышьяка.

Фермеру-арендатору выдали предписание – до 19 июля 2025 года очистить мелиоративные каналы и участок от сорной растительности и мусора, а также предоставить проект мелиорации и проект рекультивации нарушенной части земельного участка. Однако предприниматель исполнения предписания не исполнил. До сих пор земельный участок не используется в целях сельхозпроизводства. Россельхознадзор направил материалы о нарушении в суд.

В результате суд оштрафовал главу фермерского хозяйства на 30 тысяч рублей.