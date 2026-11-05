В Суоярви готовы помочь участнику СВО с восстановлением регистрации

В администрации Суоярвского округа заявили, что Константин Механников не имел регистрации в доме, о котором рассказал в социальных сетях, но власти готовы оказать помощь в решении его вопроса

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Администрация Суоярвского округа готова оказать всестороннее содействие участнику СВО Константину Механникову в вопросе восстановления его регистрации в доме в поселке Леппясюрья, который попал под снос для последующего расселения. Об этом сообщается в официальном паблике органа власти.

Ранее в соцсетях появилось видео, в котором Механников заявил, что администрация выписала его из квартиры и отправила дом под снос.

В администрации это опровергают: мужчина никогда не имел регистрации по месту жительства в доме, о котором идет речь. Специалисты администрации его из этого дома не выписывали и не возражали против того, чтобы он получил в нем официальную регистрацию. Константин уже обращался в администрацию, где ему разъяснили, как добиться признания регистрации и дальнейшего расселения из аварийного дома.

«Администрация готова оказывать Константину Юрьевичу всестороннее содействие в вопросе восстановления его регистрации по данному адресу в судебном порядке», – говорится в сообщении.