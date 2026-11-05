Шесть человек погибли после атаки с неба в российском регионе

Белгородская область понесла большие жертвы в праздничный день

Фото "Петрозаводск говорит"

В Белгородской области 4 ноября от атак противника погибли пятеро мирных жителей. Кроме того, стало известно еще об одном человеке, который не пережил удар 3 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

По словам чиновника, 4 ноября люди погибли после воздушных прилетов в Краснояружском и Ракитянском округах. Жертв пятеро, в том числе ребенок. Также стало известно, что 3 ноября в Шебекинском округе погиб мужчина. Шуваев выразил соболезнования родным и близким погибших.

Помимо этого, в разных округах области 4 ноября пострадали 13 человек. Всем им оказывается лечение.

Ранее сообщалось о том, что подростка убило током в ванне в Петрозаводске.