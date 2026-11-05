В Карелии временно увеличили выплаты участникам СВО

Единовременную выплату контрактникам в ноябре увеличили с 400 тысяч до 2 миллионов рублей

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В Карелии заключившим контракт на службу в ВС в ноябре будут выплачивать по 2 миллиона рублей. Об увеличении единовременной выплаты при заключении контракта о прохождении военной службы в зоне СВО сообщили в правительстве Карелии.

В соответствии с указом президента базовая сумма региональной поддержки контрактников в республике составляет 400 тысяч рублей. Но в течение ноября 2026 года региональная выплата контрактникам будет увеличена до двух миллионов рублей. Получить повышенную выплату смогут граждане, заключившие контракт с 1 ноября.

Мера поддержки предусматривает ряд исключений. Так, на повышенную единовременную выплату не смогут претендовать граждане, находящиеся в статусе подозреваемых или обвиняемых по уголовным делам, лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, а также должники по исполнительным производствам.

Перечисление единовременной выплаты производит Центр социальной работы Карелии в беззаявительном порядке.