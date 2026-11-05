В Карелии обнаружили обломки советского самолета

В Олонецком районе поисковики нашли обломки советского самолета времен Великой Отечественной войны

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В шести километрах юго-восточнее села Видлица Олонецкого района, возле озера Линдоя, участники поискового отряда «Видлицкий рубеж» обнаружили обломки самолёта времён Великой Отечественной войны.

В паблике отряда сообщили, что деталей от самолёта осталось совсем немного. И причина — не временной, а человеческий фактор. Металл вывезли и сдали на металлолом.

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К счастью, даже по тем немногочисленным сохранившимся фрагментам воздушного судна удалось установить, что это обломки советского скоростного бомбардировщика СБ.

По данным источника, самолёт был разработан в конструкторском бюро А. Н. Туполева. В серийное производство бомбардировщик был запущен в 1936 году. Всего было произведено 6,6 тысячи самолётов.

Над территорией Олонецкого района бомбардировщики СБ летали во время советско-финляндской войны 1939–1940 гг. и в годы Великой Отечественной войны.

Установить обстоятельства, дату крушения самолёта и судьбу членов экипажа поисковикам пока не удалось, но они намерены продолжить работы на этом месте.