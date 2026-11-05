Морозы улучшают вкус карельской клюквы

Как зимует клюква: почему ее листья не опадают, а ягоды не портятся под снегом

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

В Пряжинском лесничестве рассказали, почему зимняя клюква слаще осенней. 4 ноября первый снег укрыл болотные кочки с ягодами. Искать клюкву стало непросто - снег маскирует ягоды, рано темнеет, из-за ветра быстро замерзают руки. В лесничестве отмечают, что в этом году клюквы немного, а сама ягода мелкая.

Листочки клюквы покрыты восковым налетом, который удерживает влагу и защищает от морозов. К зиме в ягоде накапливаются особые вещества, которые понижают точку замерзания клеточного сока, чтобы ледяные кристаллы не повредили ткани. Листья остаются живыми всю зиму, не опадают, но немного темнеют.

Ягода отлично зимует под снегом. Клюква остается на тонких стебельках. В ее составе есть бензойная кислота, которая работает как естественный консервант и не дает ягодам портиться. Мороз немного меняет вкус клюквы – она становится слаще.