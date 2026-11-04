Одну самую убийственную привычку назвала специалист

Что больше всего вредно для сердца, узнали у кандидата медицинских наук

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Не курение, не алкоголь, а жизнь без движения убьет раньше, чем все остальные «вредности». Для здоровья сердца очень важна именно физическая нагрузка, причем совсем не обязательно интенсивная и изнуряющая.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней Пироговского университета Эльвира Хачирова назвала отсутствие движения самым опасным для сердца. Подробнее об этом специалист рассказала «Ленте.ру».

По ее словам, самая вредная привычка для сердца – это отсутствие движения. При этом для защиты сердечно-сосудистой системы нужно не так уж и много.

Простой, но в то же время очень полезной нагрузкой для сердца будет обычная ходьба. Так, ежедневная 30–40-минутная прогулка в среднем темпе снижает артериальное давление, улучшает эластичность сосудов и не допустит лишнего веса, отметила Хачирова.

Она считает, что этот вид нагрузки недооценен, но является самым доступным видом кардионагрузки. К таким же полезным для сердца видам активности можно добавить, по мнению эксперта, отказ от лифта и подниматься и спускаться исключительно по лестнице.