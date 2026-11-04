Альтшуллер: сто лет со дня рождения гения отметили в Петрозаводске

В год столетия Генриха Альтшуллера его ученики и последователи собрались в Петрозаводске – городе, где он провёл последние годы жизни

фото: Петрозаводск говорит

Гениальными рождаются или становятся? На этот вопрос ответил инженер, изобретатель, писатель-фантаст Генрих Альтшуллер. В честь столетия Альтшуллера его ученики и последователи собрались в Петрозаводске. В нашем городе он провёл последние годы жизни и здесь зародилось международное движение ТРИЗ.

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Как научиться изобретать? Это врождённый дар или искусство, которым может овладеть каждый? Выдающийся советский инженер, изобретатель и писатель-фантаст Генрих Саулович Альтшуллер был убеждён: творческому мышлению можно научить. Он создал ТРИЗ, теорию решения изобретательских задач, которая получила признание во всём мире.

Как рождались его открытия? Как встреча с ним изменила судьбы его учеников и последователей? И почему Петрозаводск стал местом «Альтшуллеровских чтений», на которых прозвучали выступления специалистов из России, США, Китая, Азербайджана, Израиля?

Об этом новый выпуск авторской программы Светланы Пушкиной «Открытая дверь».