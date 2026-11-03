Назван продукт-помощник в борьбе с осенним перееданием

Белая рыба поможет разорвать цепочку импульсивного переедания

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Осенью человек, пытаясь справиться с усталостью и депрессией, как правило, начинает заедать «грусть и отсутствие энергии». Часто дополнительная порция еды становится неотъемлемой частью рациона и содержит в себе быстрые углеводы. Чтобы разорвать цепочку импульсивного переедания, врач-диетолог и нутрициолог Анна Цуканова в беседе с Readovka рекомендовала включить в рацион белую рыбу, в том числе камбалу.

По словам спикера, камбала также поможет снизить тягу к сладкому. Она содержит хром, который «подстегивает» инсулин работать эффективнее. В 100 г камбалы содержится суточная норма данного хрома — около 55 мкг.

Кроме того, в такой порции продукта есть 16–18 г белка при содержании жира всего 2–3 г, а ее калорийность составляет менее 90 ккал.

Диетолог порекомендовала включать камбалу в вареном или запечённом виде в меню 2–3 раза в неделю, предпочтительно во время ужина.

\Камбала также содержит витамины группы В и омега-3 жирные кислоты, которые помогают снизить уровень тревожности и лучше контролировать пищевое поведение.