В ночь на среду в Карелии подморозит: со снегом и дождем это опасно

Погода в республике в День народного единства будет обычной для ноября

Фото: Петрозаводск говорит

В среду в Карелии сохранится прохладная и промозглая погода. И удивляться этому не стоит – ведь наступил последний месяц осени. Впереди – только лютый холод. Но это еще не скоро. Пусть организм постепенно привыкает к низким температурам, а простым людям экстрим ни к чему.

Как рассказали специалисты регионального гидрометцентра, 4 ноября в Карелии будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие, днем местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега с дождем. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью западный, северо-западный, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы -1, +4, днем +1, +6.

В Петрозаводске тоже облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер ночью подует западный, северо-западный, днем юго-западный умеренный. Ночью -1, +1, днем +2, +4.Атмосферное давление будет мало меняться.