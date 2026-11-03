Назван глава российской делегации на переговорах с Украиной и США

Помощник президента Владимир Мединский останется руководителем делегации России в Абу-Даби

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Руководителем российской делегации на переговорах с Украиной и США в Абу-Даби будет помощник президента Владимир Мединский. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Что касается главного переговорщика с российской стороны, напомню вам заявление президента, им остается мой коллега Мединский»,

- сказал Песков.

Напомним, новый раунд переговоров России и Украины по урегулированию конфликта должен пройти 10-11 ноября в Абу-Даби. Переговоры состоятся при посредничестве представителей США.