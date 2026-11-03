Чем удивил юбилейный «Финно-угорский транзит» в Петрозаводске

Лучшие фольклорные коллективы выступили в Музыкальном театре Карелии

фото «Петрозаводск говорит»

Карелия принимала десятый юбилейный международный фестиваль искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит» (0+). Фестивальная карта охватывает два региона – республику Марий Эл и Карелию.

Фестиваль объединил артистов, экспертов и творческие коллективы из Москвы, Петербурга, Донецкой и Луганской Народных республик, Удмуртии и Карелии.

Центральным событием стал гала-концерт и торжественная церемония закрытия 2 ноября в Музыкальном театре Карелии. Для гостей фестиваля выступили карельские коллективы. В рамках вечера карельские дизайнеры Алексей Медведев, студия «Подиум», Сегежский центр культуры и досуга и Елизавета Максимова представили авторские коллекции этно-моды. Этно-мода - одно из ярких направлений «Финно-угорского транзита», которому уделяется большое внимание.

Специальными гостями праздника стали образцовый коллектив «Студия танца «Чебеляй» из Ижевска и фольклорная группа «Неево» из Петербурга.

Всего в юбилейном транзите участвуют 22 коллектива. Большая часть из них выступала на стартовой площадке в Марий Эл. В Карелию привезли только два коллектива, но, как рассказали организаторы, самые лучшие.

«Студия танца «Чебеляй» из Ижевска - это яркая демонстрация того, как молодежь увлечена фольклором и традициями. Это одни из самых юных участников фестиваля. А фольклорная группа «Неево» из Петербурга наоборот - это самые возрастные и опытные артисты, которые сохраняют традиции своего народа. Культура объединяет всех.

В программе фестиваля - насыщенный деловой и образовательный блок: сессии по вопросам организации творческих проектов и использования современных инструментов в сфере фестивального менеджмента, круглый стол, посвященный этнокультурному развитию народов России.