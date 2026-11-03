Педагог из Петрозаводска стал лучшим Дедом Морозом России

Педагог-организатор Егор Иванов с 23-летним «морозным» стажем покорил жюри всероссийского фестиваля зимних волшебников

Фото: Скриншот страницы Инны Колыхматовой в соцсети

Отличные новости про нашего земляка пришли из Великого Устюга. Их сообщила на своих информационных ресурсах глава Петрозаводска. На V Всероссийском фестивале-слёте Дедов Морозов и Снегурочек «Зимородок» житель Петрозаводска стал лучшим, рассказала Инна Колыхматова.

Победителем в конкурсе Дедов Морозов стал Егор Иванов, педагог-организатор Петрозаводского президентского кадетского училища. Он работает в училище 10 лет, а его морозный стаж – 23 года.

Фестиваль собрал около сотни актёров, режиссёров, организаторов праздников из 27 городов России. Участники прошли ряд испытаний, где выступили, проявив себя и показав свои таланты и умения.

Наш Дед Мороз достойно представил Петрозаводск и покорил жюри, успешно справившись с тематическими выступлениями, игровой программой и ответив на вопросы зрителей.

Кроме того, специальный диплом за «Снежную сказку» получила Королева Вьюжная – Ольга Кулезнева из Петрозаводска, добавила мэр карельской столицы.

«Гордимся нашими талантливыми земляками! Спасибо за то, что дарите чудо и создаёте праздник для детей и взрослых!» – добавила Колыхматова.