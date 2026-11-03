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3 ноября 2026
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Мир

Рыба-игла вонзилась в лицо мальчику в Таиланде

Российские врачи достали из лица ребенка обломок челюсти морского хищника
хирург в операционной
изображение сгенерировано Алисой AI

Мальчик пострадал во время отдыха в Таиланде. Ребенок столкнулся с рыбой-иглой. Результатом такой встречи стала рана на щеке семилетнего жителя Приморья, в тканях осталась часть челюсти рыбины. Фрагмент застрял всего в паре сантиметров от глаза, сообщает телеграм-канал 112.

Местные врачи оказали помощь и ушили рану. Семья вернулась домой. Во Владивостоке ребенку сделали томографию, после чего медики сработали ювелирно, чтобы удалить инородное тело.

Врачи аккуратно извлекли опасный «осколок». Сейчас мальчику ничто не угрожает, он идет на поправку.

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