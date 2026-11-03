Двухэтажный жилой дом сгорел ночью в отдаленном районе Петрозаводска

Пожар в Соломенном тушили до утра

Фото: Госкомитет Карелии по безопасности

Минувшей ночью произошел пожар в Соломенном. С огнем боролись прионежские пожарные. Об инциденте сообщил Госкомитет Карелии по безопасности.

Image Фото: Госкомитет Карелии по безопасности

Сегодня, 3 ноября, в 04:51 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в частном жилом доме на ул. 9 января в Петрозаводске. Прибывшие огнеборцы выяснили, что горит частный двухэтажный каркасный дом. Здание было охвачено огнём полностью.

Пожару присвоили ранг 1 БИС и привлекли дополнительные силы из Петрозаводска.

Image Фото: Госкомитет Карелии по безопасности

Больше двадцати человек тушили пожар, ликвидировав его в 07:45. При пожаре никто не пострадал. Дом значительно повреждён, уточнили в ведомстве.