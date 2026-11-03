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3 ноября 2026
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Происшествия

Двухэтажный жилой дом сгорел ночью в отдаленном районе Петрозаводска

Пожар в Соломенном тушили до утра
горящий дом
Фото: Госкомитет Карелии по безопасности

Минувшей ночью произошел пожар в Соломенном. С огнем боролись прионежские пожарные. Об инциденте сообщил Госкомитет Карелии по безопасности.

тушат пожар
Фото: Госкомитет Карелии по безопасности

Сегодня, 3 ноября, в 04:51 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в частном жилом доме на ул. 9 января в Петрозаводске. Прибывшие огнеборцы выяснили, что горит частный двухэтажный каркасный дом. Здание было охвачено огнём полностью.

Пожару присвоили ранг 1 БИС и привлекли дополнительные силы из Петрозаводска. 

сгоревший дом
Фото: Госкомитет Карелии по безопасности

Больше двадцати человек тушили пожар, ликвидировав его в 07:45. При пожаре никто не пострадал. Дом значительно повреждён, уточнили в ведомстве.

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