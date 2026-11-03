Хищник растерзал человека на улице в российском поселке

На Ямале медведь убил мужчину

Фото "Петрозаводск говорит"

На Ямале медведь убил человека в населенном пункте. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным СК, трагедия случилась 3 ноября в поселке Уренгой. Местный житель подвергся нападению хищника. От полученных травм мужчина скончался на месте. Медведь вскоре был обезврежен.

Следователи проводят проверку обстоятельств случившейся трагедии. Местных жителей призвали к осторожности из-за активности диких зверей.

Ранее сообщалось о том, что другой медведь растерзал и съел охотника в Томской области. А в Карелии названы места, где люди видели хищников, выходивших к населенным пунктам.