Рано утром легковушки не поделили дорогу в Приладожье

Пожарных привлекали на место аварии в Питкярантском округе

Фото сгенерировано Алиса AI

Дорожная авария с участием двух легковых машин произошла рано утром в понедельник, 2 ноября, на 130 километре автодороги 86К-8 в Питкярантском округе.

Информацию о столкновении автомобилей спасатели получили в 07:15, сообщили в МЧС Карелии. На место происшествия выехали пожарные для ликвидации последствий ДТП.

Дежурный караул осмотрел место происшествия и провел необходимые работы. В дорожной аварии пострадал один человек, уточнили в ведомстве.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в Петрозаводске питбайкеры едва не сбили пешеходов на тротуаре.