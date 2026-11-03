Перейти к основному содержанию
3 ноября 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Происшествия

Рано утром легковушки не поделили дорогу в Приладожье

Пожарных привлекали на место аварии в Питкярантском округе
знак аварийной остановки
Фото сгенерировано Алиса AI

Дорожная авария с участием двух легковых машин произошла рано утром в понедельник, 2 ноября, на 130 километре автодороги 86К-8 в Питкярантском округе.

Информацию о столкновении автомобилей спасатели получили в 07:15, сообщили в МЧС Карелии. На место происшествия выехали пожарные для ликвидации последствий ДТП. 

Дежурный караул осмотрел место происшествия и провел необходимые работы. В дорожной аварии пострадал один человек, уточнили в ведомстве.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в Петрозаводске питбайкеры едва не сбили пешеходов на тротуаре.

Ранее в рубрике Происшествия было опубликовано: Названы места в Карелии, где медведи выходят к людям

Метки