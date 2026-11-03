Кондопога сегодня прощается с погибшими в ДТП полицейскими

38-летний и 21-летний полицейские погибли в автокатастрофе на трассе «Кола», когда конвоировали заключенного

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В городе бумажников 3 ноября прощаются с двумя полицейскими, погибшими в автокатастрофе на трассе «Кола» в Кондопожском округе у Сопохи.

«30 октября 2026 года в ходе выполнения служебных обязанностей трагически погиб наш любимый сын, муж, папочка, брат, племянник, дядя Володин Андрей Владимирович. Прощание и похороны пройдут в г. Кондопоге», - сообщали в группе газеты «Беломорская трибуна».

В столкновении автозака и самосвала погибли три человека. Авария унесла жизни 38-летнего дежурного группы режима спецчасти Андрея Володина и 21-летнего полицейского поста внутренней охраны группы режима СИЗО Даниила Акатова, сообщает «Коммерсантъ». Вместе с ними погиб 48-летний заключенный, которого перевозили в автозаке в Сегежу. Мужчина был осужден на 2,5 года за насилие в отношении представителя власти. Еще один 20-летний полицейский выжил. Предположительно, он управлял автозаком. Официальные ведомства ДТП не комментируют.