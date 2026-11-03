Труп оказался криминальным: за сутки раскрыли убийство в Карелии

Участковый полиции раскрыл тяжкое преступление в одном из поселков на севере Карелии

Фото сгенерировано Алиса AI

Криминальный, как выяснилось, инцидент произошел в Кемском округе. Об этом рассказали в МВД Карелии.

В одном из поселков нашли труп. Участковый, получив сигнал о якобы отсутствии признаков насильственной смерти, прибыл на место происшествия и проверил информацию. В результате полицейский обнаружил на теле умершего колото‑резаные раны.

Сотрудник полиции Кеми осмотрел жилище, выяснил ряд важных деталей, установил личность и местонахождение подозреваемого и принял меры к его задержанию. Также участковый вызвал следственно-оперативную группу и обеспечил охрану места происшествия. Благодаря грамотным действиям полицейского преступление было раскрыто в течение суток, а подозреваемого в особо тяжком преступлении против личности задержали, отметили в ведомстве.

Также в МВД Карелии уточнили, что поощрили участкового, оперативно раскрывшего особо тяжкое преступление.