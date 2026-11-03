Как встреча Мазуровского с Маском изменит «Воздух Карелии»

Отец Илона Маска может приехать в Карелию

фото из личного архива Максима Мазуровского

Общественник и продюсер музыкального фестиваля «Воздух Карелии» Максим Мазуровский пригласил 80-летнего южноафриканского предпринимателя Эррола Маска, отца основателя SpaceX и Tesla Илона, в Карелию.

На международном форуме «Российская креативная неделя – Евразия» в Уфе петрозаводчанин рассказал отцу знаменитого изобретателя о своем романе «Мир 2.0. Мы – экипаж».

Повествование напрямую связано с космической тематикой. Как рассказал Мазуровский, в его книге Илон Маск передает российскому межпланетному кораблю «Пионер» спасательный модуль, отмечая, что «кто-то из русских обязательно захочет совершить подвиг».

Мазуровский рассказал зарубежному гостю о музыкальном фестивале «Воздух Карелии» (6+) и пригласил его посетить мероприятие в 2027 году. Отец основателя SpaceX положительно оценил эту идею. По словам продюсера, встреча с Маском вдохновила команду фестиваля на создание новой тематической зоны. В будущем на «Воздухе Карелии» планируют открыть интерактивное пространство, посвященное космосу, высоким технологиям и будущему, чтобы мотивировать подрастающее поколение на новые открытия. В перспективе эта концепция может стать частью нового фестиваля-путешествия по Большой Евразии, намекнул Мазуровский.