Оперативники Петрозаводска нашли убийцу женщины в городском парке

Фигуранту дела об особо тяжком преступлении предъявили обвинение

Фото: Петрозаводск говорит

В МВД Карелии отметили работу сотрудников уголовного розыска Петрозаводска.

Как рассказали в ведомстве, в начале осени в одном из городских парков нашли труп женщины с признаками насильственной смерти. Оперативники восстановили последние часы жизни погибшей и установили личность и местонахождение подозреваемого в преступлении.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника и передали следователям. В ходе следственных действий были получены доказательства его вины. Фигуранту предъявили обвинение в убийстве, уголовное дело расследуется, уточнили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска, а также участковый уполномоченный полиции Кеми в течение суток раскрыли тяжкие преступления против личности и были отмечены ведомственными благодарностями.