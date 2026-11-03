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3 ноября 2026
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Происшествия

Оперативники Петрозаводска нашли убийцу женщины в городском парке

Фигуранту дела об особо тяжком преступлении предъявили обвинение
маячок скорая
Фото: Петрозаводск говорит

В МВД Карелии отметили работу сотрудников уголовного розыска Петрозаводска. 

Как рассказали в ведомстве, в начале осени в одном из городских парков нашли труп женщины с признаками насильственной смерти. Оперативники восстановили последние часы жизни погибшей и установили личность и местонахождение подозреваемого в преступлении. 

Сотрудники полиции задержали злоумышленника и передали следователям. В ходе следственных действий были получены доказательства его вины. Фигуранту предъявили обвинение в убийстве, уголовное дело расследуется, уточнили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска, а также участковый уполномоченный полиции Кеми в течение суток раскрыли тяжкие преступления против личности и были отмечены ведомственными благодарностями.

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