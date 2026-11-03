Миллионер погиб вместе с семьей в авиакатастрофе

В США бизнесмен Адам Робинсон разбился при крушении воздушного судна

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Миллионер Адам Робинсон погиб в авиакатастрофе в США. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, основатель IT-компаний Retention и RB2B летел в частном самолете вместе с женой и двумя маленькими детьми. Во Флориде борт потерпел крушение. Робинсон и его семья погибли. Отмечается, что на борту воздушного судна также находились няня, двое друзей семьи и два пилота.

Самолет рухнул на жилой комплекс, начался сильный пожар. Есть ли жертвы на земле, не уточняется.

Ранее сообщалось о том, что американский самолет-разведчик 2 ноября облетал российские границы.