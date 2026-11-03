В ПетрГУ назвали нужные профессии в Арктической зоне

Карельские ученые назвали, сколько специалистов нужно для развития Арктики и Северного морского пути

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Новые кадры нужны Арктике. По подсчетам ученых ПетрГУ, для развития Северного морского пути и прилегающих к нему территорий Арктической зоны России требуется ежегодно 60 тысяч специалистов. Сюда относятся как новые работники, так и сменщики специалистов, сообщает РИА Новости.

Дефицит кадров ощущается в обрабатывающей и добывающей отраслях, в транспортировке и хранении. К 2035 году прогнозируется увеличение грузопотока по Северному морскому пути, поэтому есть потребность в новых специалистах.

В карельском вузе отмечают востребованность кадров для компаний портовой инфраструктуры и организаций, осуществляющих вывоз продукции по Северному морскому пути.

Востребованы механизаторы (докеры-механизаторы) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах, мотористы (машинисты), механики (судовые), матросы, водители автомобилей, электромеханики (судовые), мотористы-рулевые, судоводители, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Требуются инженеры по автоматике, по охране труда и другие.