Завершен ремонт под мостом в центре Петрозаводска

Укреплен берег Лососинки под Советским мостом в карельской столице

Фото со страницы Инны Колыхматовой, vk

В Петрозаводске завершены работы под Советским мостом. Об этом рассказала глава города Инна Колыхматова.

По словам градоначальницы, под мостом была заменена подпорная стенка, которую весной постоянно подмывали воды Лососинки. Специалисты за две недели подготовили основание, установили новые блоки и смонтировали ограждение. Теперь гулять по аллее Тракторостроителей стало безопасней. А этот пешеходный маршрут очень популярен у горожан.

Ранее сообщалось о том, что движение по понтонному мосту в Соломенном закроют ради ремонта в ночь на 4 ноября.