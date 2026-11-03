В Муезерском округе почтят память народного героя Карелии Ивана Рогача

В Тикше откроют восстановленный памятный знак народного героя Карелии

Фото: «Петрозаводск говорит»

Завтра, 4 ноября, в День народного единства, в деревне Тикша Муезерского округа состоится важное историческое событие - торжественное открытие восстановленного памятного знака народного героя Карелии Ивана Рокаччу (Рогача) XVI-XVII веков. Об этом сообщили паблике администрации округа.

Дата выбрана не случайно. В День народного единства россияне вспоминают подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, поднявших народ на защиту Отечества, а в Карелии также Ивана Роккаччу и местных жителей.

По данным источника, в 1611 году Иван Рогач, карельский крестьянин из деревни Тикша, возглавил партизанское движение, которое дало отпор шведским войскам, планировавшим захватить Поморье и Соловецкий монастырь.

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Современные историки отождествляют Ивана Рогача с легендарным партизанским командиром, народным героем Иваном Роккачу. По преданию, он отличался большой физической силой и смекалкой, помогал бедным. Погиб он предположительно в 1615 году и был с почестями похоронен вместе с семьёй на местном кладбище.

«Память о нём сохранялась веками, а его могила стала местом почитания. Его жизнь стала примером служения родной земле и верности Отечеству»,

- говорится в сообщении.

Начало мероприятия в 14:00, сбор у часовни.