Названы места в Карелии, где медведи выходят к людям

Шесть хищников добыты в республике за последнее время

Фото "Петрозаводск говорит"

В Карелии не зафиксировано случаев нападения медведей на людей. Тем не менее, хищники были замечены рядом с некоторыми населенными пунктами, стало известно из официальных источников.

Так, усилен контроль вблизи следующих населенных пунктов, где видели медведей: Беломорский округ (Пушной, Лехта, Шижня, Сухое, Водников, Вирма), Олонецкий район (Обжа, Ильинский), Муезерский округ (Суккозеро), Питкярантский округ (Салми), Пряжинский район (Ведлозеро), а также Соломенное (Петрозаводск) и Кемь.

Животных, которые приближаются к людям и теряют страх перед человеком, придется ликвидировать. Выдано 18 разрешений на добычу таких медведей. Шесть особей уже добыты, из них два медведя - в октябре. Это произошло в Беломорском округе, в Кондопожском и Прионежском районах.

Ранее сообщалось о том, что в Томской области хищник вытащил из лесной избушки и съел 55-летнего охотника.