В Финляндии, Швеции и Эстонии хакеры атаковали холодильники

Злоумышленники установили температуру +50 градусов в эстонских холодильниках

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Сбои в работе систем охлаждения произошли в некоторых магазинах Финляндии, Швеции и Эстонии. Они были вызваны атакой хакеров. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на Ilta-Sanomat.

По данным источника, в скандинавских странах злоумышленники взломали холодильники магазинов сетей K-Market, ICA и Coop, а в прибалтийской стране — торговой сети Selver.

Последствия кибератаки различны. Например, в эстонских торговых точках атаку удалось быстро остановить, несмотря на то что температура была установлена на уровне +50 градусов. В Швеции, напротив, все охлаждённые и замороженные продукты оказались испорченными. Об ущербе, нанесенном финским магазинам, не сообщается.