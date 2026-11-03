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3 ноября 2026
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Общество

Лаборатория в Карелии будет проводить исследования на блютанг

Карельские эксперты получили разрешение на выявление «синего языка»
Ученый в лаборатории
Фото создано с помощью Алиса AI

Испытательная лаборатория государственной ветеринарной службы Карелии получила аккредитацию на проведение исследований на выявление генома возбудителя блютанга. О важном этапе развития лаборатории сообщили в Министерстве сельского и рыбного хозяйства республики.

Лабораторные исследования

 

Блютанг – это вирусное заболевание, поражающее жвачных животных, известное также как катаральная лихорадка овец, или «синий язык».

В лаборатории также проводятся исследования на выявление генома возбудителей африканской чумы свиней, ящура и высокопатогенного гриппа птиц, сапа, сибирской язвы, а также исследования на лейкоз крупного рогатого скота, бруцеллёз и инфекционную анемию лошадей.

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