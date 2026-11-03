4 ноября временно изменятся маршруты троллейбуса № 4 и автобуса № 18

Жителей Петрозаводска предупредили о временных изменениях в маршрутах городского транспорта

Фото: «Петрозаводск говорит»

В паблике «Городской транспорт» анонсировали изменения, которые произойдут 4 ноября с 7:00 до 15:00 в маршрутах троллейбуса № 4 и автобуса № 18 в Петрозаводске.

Горожан успокоили — нововведения временные и связаны с проведением праздничных мероприятий ко Дню народного единства.

В этот день будет перекрыто движение по Большой Петропавловской улице и проспекту Карла Маркса от Фадеевской улицы до улицы Куйбышева.

По данным источника, троллейбус № 4 в прямом направлении с конечной станции «Улица Корабелов» будет следовать по существующему маршруту до проспекта Александра Невского, далее по улице Правды, площади Кирова, улице Куйбышева и далее по существующему маршруту.

В обратном направлении будет следовать с конечной станции «Товарная станция» по существующему маршруту до конечной станции «Улица Корабелов» без изменений.

Автобус № 18 в прямом направлении с конечной станции «Птицефабрика» будет следовать по существующему маршруту до улицы Луначарского, далее по проспекту Александра Невского, далее по улице Правды, площади Кирова, проспекту Карла Маркса и затем по существующему маршруту до конечной станции «Рабочая улица».

В обратном направлении будет следовать с конечной станции «Рабочая улица» по существующему маршруту до конечной станции «Птицефабрика» без изменений.