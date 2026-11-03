Скончался знаток из «Что? Где? Когда?»

Участник телевизионных интеллектуальных игр Владислав Быков умер в возрасте 72 лет

Фото: Алиса ИИ

Участник популярных телевизионных игр «Что? Где? Когда?» и «Своя игра» Владислав Быков умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на супругу знатока.

Отмечается, что Быкова не стало в понедельник, 2 ноября. Причина его смерти не уточняется.

Владислав Быков играл в телевизионной версии «Что? Где? Когда?» в 1990-х годах. Он выступал в команде Андрея Козлова. Затем он участвовал в программах «Брейн-ринг» и «Своя игра».

Ранее сообщалось о том, что американский миллионер погиб вместе с семьей в авиакатастрофе.