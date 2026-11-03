30-летний футболист умер после столкновения с вратарем

Встреча испанских команд «Тенерифе» и «Андорра» остановилась со счетом 2:2 – матч не доиграли из-за трагедии на поле

фото «Петрозаводск говорит»

Сердце испанского футболиста остановилось по дороге в больницу – его увезли с поля после столкновения с вратарем. Трагедия произошла 2 ноября в конце встречи второго дивизиона чемпионата Испании между «Тенерифе» и «Андоррой», сообщает «Фонтанка».

30-летний нападающий испанского «Тенерифе» Хесус де Мигель бежал за мячом, когда ему навстречу выскочил вратарь противника Хесус Овоно. Голкипер находился за пределами штрафной и выпрыгнул с выставленным коленом. Нападающий получил удар и рухнул на газон без сознания.

Пострадавшему футболисту помощь оказывали на поле, после чего увезли в больницу, по пути у игрока остановилось сердце. Мужчину доставили в реанимацию, утром 3 ноября он скончался.

Матч с «Андоррой» не был доигран, на момент столкновения футболистов счет был 2:2. Вратарю вручили красную карточку за чрезмерную силу в борьбе за мяч.