В Доме Карельского языка отметили праздник урожая

Жители села Ведлозеро Пряжинского района обожают свой Дом Карельского языка

фото: Петрозаводск говорит

Осенние посиделки провели в Доме Карельского языка в Ведлозере. Праздник получился живым и очень народным: жители села принимали активное участие в подготовке творческих номеров. В этот день здесь не только пели и плясали, но и обменивались секретами кулинарного мастерства.

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Накануне в Доме Карельского языка прошел праздник Покрова, один из самых почитаемых у карелов. Сохранять традиции, язык, культуру – в селе Ведлозеро это не лозунги, не программные документы, это просто ежедневная жизнь.

«Я очень скучаю по выходным, когда у нас нет занятий. Казалось бы, мы все говорим по-карельски, но каждый раз узнаешь новые слова, раскрывается вся красота карельского языка»,

- рассказала нам жительница села Ведлозеро, участница вокальной группы «Pajokeräine» Любовь Нестерова.

Любовь Федоровна много лет проработала учителем, а теперь всецело отдает себя творчеству. И не только она! Видно, как ведлозерцы любят свой Дом Карельского языка, ставший для них и клубом, и кинотеатром, и языковой школой. Говорить на карельском языке здесь так же естественно, как и дышать. А когда по любви, не для отчетов – это всегда видно.