Бегунья из Петрозаводска взяла медаль в Стамбуле

Эвелина Фофанова успешно выступила в межконтинентальном забеге

Фото мэрии Петрозаводска

Спортсменка из Петрозаводска Эвелина Фофанова отличилась на межконтинентальном забеге в Стамбуле. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

По данным источника, крупнейший в мире межконтинентальный забег собрал более 40 тысяч участников из множества стран. Карелию представила жительница Петрозаводска Эвелина Фофанова. Девушка завоевала второе место в абсолюте на дистанции 15,5 километра. Она показала результат 59 минут 59 секунд.

Ранее сообщалось о том, что 30-летний испанский футболист умер после столкновения с вратарем. У него остановилось сердце.