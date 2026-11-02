Многодетная мама из Карелии стала второй на чемпионате России по боксу

Карельская спортсменка Серафима Сандалова завоевала серебряную медаль в Москве

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Жительница Карелии взяла еще одну спортивную вершину. На чемпионате России по боксу среди женщин многодетная мама Серафима Сандалова стала второй в весе до 50 килограммов. Об успехах жительница Пряжинского района рассказали в паблике «Наша жизнь - Meijän elaigu».

Уроженка Ведлозера провела четыре поединка, победу одержала в трех из них. В финале Сандалова уступила 29-летней Екатерине Куц, которая стала семикратной чемпионкой страны. Итог – серебряная медаль в копилке карельской спортсменки.

Серафима Сандалова поблагодарила за достижение своего наставника Ахмеда Токтарова и свою семью.