В Петрозаводске появится центр для помощи родителям и детям

Второй в Карелии семейный центр откроется в декабре

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Семейный многофункциональный центр заработает в декабре в Петрозаводске. Пока в помещении проводят ремонт, завершить который планируют к концу ноября.

В центре семьи с детьми смогут получить профессиональную помощь по принципу «одного окна». С обратившимися будут работать социальные работники, психологи и юристы.

В центре оборудуют службы оказания социальных услуг и социального сопровождения, экстренной психологической помощи и экстренного реагирования, а также зоны первичного приема и информирования граждан, рассказали в министерстве социальной защиты Карелии.

В центре оборудуют игровую комнату, комнату матери и ребенка. Продолжит работу группа дневного пребывания и семейные клубы, где для детей проводят развивающие и коррекционные занятия, для родителей - просветительские мероприятия.

Аналогичный центр в марте заработал в Лахденпохье. За это время центр принял 211 обращений от членов 131 семьи. Семьи дают консультации, также они могут воспользоваться пунктом проката и на время взять коляски, пеленальные столы и другие вещи.