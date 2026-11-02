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2 ноября 2026
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Финляндия

Президент Финляндии заговорил об обороне после общения с Путиным

Александр Стубб подвел итоги своего разговора с президентом России
Флаг Финляндии на флагштоке
Фото: Алиса ИИ

Президент Финляндии Александр Стубб призвал инвестировать в оборону после своего разговора с президентом России Владимиром Путиным. Слова финского лидера приводит Yle.

Как отмечается в сообщении, разговор президентов двух стран был посвящен обеспечению стабильности в Европе. Стубб назвал российские действия в Европе «военными». Он призвал делать инвестиции в безопасность северных стран и в оборону собственного государства.

Президент Финляндии созвонился с президентом России 27 октября. Это был первый прямой разговор лидеров двух стран за несколько лет.

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