Участникам СВО предложили задать вопросы прокурору Петрозаводска

Прокурор карельской столицы проведет прием участников СВО и членов их семей

Фото: «Петрозаводск говорит»

Участники специальной военной операции и члены их семей, проживающие в Петрозаводске, смогут лично рассказать прокурору города о нарушении их прав. Мероприятие анонсировали в паблике городской администрации.

Сообщается, что встреча с прокурором Петрозаводска Сергеем Кокоревым пройдёт 5 ноября с 16:00 до 18:00 в здании ведомства на Мурманской улице.

Для участия в мероприятии необходима предварительная запись по телефону.

Ранее мы сообщали, что прокурор Карелии Дмитрий Харченков совместно с региональным уполномоченным по защите прав предпринимателей Еленой Гнётовой проведёт личный приём граждан по вопросам соблюдения прав представителей бизнес-сообщества.