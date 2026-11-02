Полицейским предложили платить по два миллиона рублей

В России предложили учредить программу «Земский полицейский» для отдаленных поселков

фото «Петрозаводск говорит»

Программу «Земский полицейский» предложили запустить в России по аналогии с уже имеющимися программами в области культуры и медицины.

По мнению автора предложения, во многих отдаленных и труднодоступных поселках нет полиции, в населенные пункты приезжают правоохранители из соседних областей. Поэтому депутат Госдумы предложил программу «Земский полицейский», в рамках которой правоохранителей отправляли бы в удаленные населенные пункты на определенный срок и предоставляли за это выплату до 2 миллионов рублей. Парламентарий не исключил, что кто-то из полицейских после завершения срока работы захотел бы остаться жить на новом месте.

«У нас есть «Земский учитель», есть «Земский тренер», «Земский работник культуры», а «Земского полицейского» нет», - приводит ТАСС слова зампредседателя комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Максима Иванова.