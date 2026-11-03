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3 ноября 2026
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Происшествия

Юношу в Петрозаводске будут судить за серию преступлений

Юный житель карельской столицы стал соучастником интернет-мошенничества
банковские карты
Фото: Петрозаводск говорит

Попытка заработать на том, что категорически запрещено, так как незаконно, привела юного горожанина под следствие. Теперь он будет отвечать за серию преступлений. 

Следователи Петрозаводска завершили расследование уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей. Юношу обвиняют в неправомерном обороте средств платежей по десяти эпизодам, рассказали в пресс-службе Следкома Карелии.

По данным следствия, с сентября прошлого года по март текущего года обвиняемый, действуя из корыстной заинтересованности, систематически скупал у своих знакомых, в том числе у подростков, банковские карты и реквизиты для доступа к личным кабинетам в мобильных банковских приложениях. 

Как отметили в ведомстве, молодой человек осознавал, что то, что он делал, незаконно и будет использовано мошенниками для совершения преступлений.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

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